İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine A.E'yi durdurdu. Üst aramasında 200 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, gözaltına alındı. A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.