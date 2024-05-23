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İskenderun'da dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 220 bin liraya el konuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.T. ve Y.A. yakalandı. Adreslerde haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 220 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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