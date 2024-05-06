İskenderun'da asayiş uygulaması: 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 2 tabanca, 9 fişek ve 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yapılan asayiş uygulamasında 1113 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 tabanca, 9 fişek ve 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.