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Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu! Milli takımımızın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu belli oldu

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Montella daha önce açıkladığı 35 kişilik aday kadroyu UEFA kuralları gereği 26'ya düşürdü. İşte Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu!

Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu! Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Montella daha önce açıkladığı 35 kişilik aday kadroyu UEFA kuralları gereği 26'ya düşürdü. İşte Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu haberimizde...

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik millilerimizin kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu! Milli takımımızın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu belli oldu

35 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞÜRÜLDÜ

A Milli Futbol Takımı'nda kamp döneminde sakatlanan Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın EURO 2024'te forma giyemeyeceği daha önce açıklanmıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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