Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nda kamp döneminde sakatlanan Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın EURO 2024'te forma giyemeyeceği daha önce açıklanmasının ardından UEFA kuralları gereği 26'ya düşürülen kadronun son hali açıklandı.

35 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞÜRÜLDÜ

Vincenzo Montella daha önce açıkladığı 35 kişilik aday kadroyu UEFA kuralları gereği 26'ya düşürdü. Böylece Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te görev alacak 26 kişilik A Milli Takım kadrosu netleşmiş oldu.

Almanya'ya gidecek 26 kişilik ekipte yer alacak isimler şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı