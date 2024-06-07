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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Millilerin teknik direktörü Vincenzo Montella daha önce açıkladığı 35 kişilik aday kadroyu UEFA kuralları gereği 26'ya düşürdü.

Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nda kamp döneminde sakatlanan Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın EURO 2024'te forma giyemeyeceği daha önce açıklanmasının ardından UEFA kuralları gereği 26'ya düşürülen kadronun son hali açıklandı.

35 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞÜRÜLDÜ

Vincenzo Montella daha önce açıkladığı 35 kişilik aday kadroyu UEFA kuralları gereği 26'ya düşürdü. Böylece Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te görev alacak 26 kişilik A Milli Takım kadrosu netleşmiş oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Almanya'ya gidecek 26 kişilik ekipte yer alacak isimler şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

JY:

hak din İslamdır

17
50
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JokerAllame:

ne alaka sibob ?

yanıt5
yanıt1
JokerAllame:

Arda güleri izlemek çok zevkli olacak

26
2
yanıtYanıtla
Şükrü ŞEN:

Hocam Samet nedir ya. 4 kaleciye gerek var mıydı 3 kaleci yetmiyor mu.

17
2
yanıtYanıtla
Yunus Kaya:

Yetmez kardeş 1 aylık turnuva iki sakatlansa iki yedek mecburi

yanıt0
yanıt0
Burak Reis:

BENİM İLK 11'İM(4-2-3-1) ALTAY - ZEKİ - MERİH - ABDÜLKERİM - FERDİ - İSMAİL - SALİH - İRFAN CAN - ARDA - BARIŞ ALPER - KENAN

4
6
yanıtYanıtla
Ali Kerem:

gelsin bakalım kimler var

3
5
yanıtYanıtla
Abdullah Civelek:

Doğan Alemdar yok kalede düzgün haber yazin

3
0
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Muzaffer Güney:

SAMET OKAY YUNUS ORKUN BOSA SECILMIS TEKNIK DREKTÖR TÜRK IYI ADALETLI BIRI OLMALIYDI TURK MILLI TAKIMI HERKES TÜRK HOCA ITALYAN BUNA RAGMEN TAKIM DA YILDIZ ÇOK MERT ABDULKERIM MERIH ZEKI FERDI HAKAN ISMAİL ARDA KENAN BARISALPER SEMIH TARIH YAZAR

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