Işıklı kavşakta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Urla ilçesinde ışıklı kavşakta beklerken hızla gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasında bulunan ablası ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan ancak daha sonra polis merkezine teslim olan hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde ışıklı kavşakta beklerken hızla gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan motosikletin sürücüsü Murat Arslan (18) yaralandı, arkasında bulunan ablası Kübra Arslan (27) ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan ancak daha sonra polis merkezine teslim olan hafif ticari araç sürücüsü B.K., tutuklandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında EGİAD Kavşağı'nda meydana geldi. Kübra Arslan, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AVM'den mesai bitiminde kardeşi Murat Arslan'ın kullandığı 35 BIV 201 plakalı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı. Urla- İzmir otoyolu EGİAD Kavşağı'nda geldiklerinde, sağa dönüş için ışıkta bekleyen Arslan'ın kullandığı motosiklete, B.K. yönetimindeki 35 KZS 91 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Murat Arslan yaralanırken, arkasında bulunan ablası Kübra Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Arslan Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Arslan daha sonra ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Abla Arslan'ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Kazadan bir gün önce doğum günün kutladığı öğrenilen Kübra Arslan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kazanın ardından olay yerinden ayrılan hafif ticari araç sürücüsü B.K., bugün sabah karşı polis merkezine gidip, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.