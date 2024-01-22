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İş İnsanı Fatih Bıyık'ın Cenazesi Samsun'da Defnedildi

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı Fatih Bıyık'ın cenazesi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş insanı Fatih Bıyık'ın cenazesi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Bıyık'ın cenazesi ikindi namazının ardından Kevser Camisi'nde kılınan namaz sonrası şehir mezarlığına defnedildi.

Törene, Bıyık ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, siyaset ve iş dünyasından isimler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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