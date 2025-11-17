İş Bankası'nın Çiftçilerin Gücüne Güç Katan Kampanyası'nda Kazananlar Belli Oldu

TARIM alanında sürdürülebilir üretimi destekleyen Türkiye İş Bankası'nın ikincisini düzenlediği 'Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Kampanyası'nda kazananlar belli oldu. Bu yılın traktörleri Kırıkkale, Şanlıurfa, Konya, Diyarbakır'a gitti. Dört traktör ve 8 adet akıllı tarım teknolojisi ürününün sunulduğu kampanyada kazananlar hediyelerini düzenlenen törenle teslim aldı.

Türkiye İş Bankası'nın ikincisini düzenlediği 'Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Kampanyası' 30 Eylül tarihinde sona erdi. İş Bankası müşterileri 100 bini aşkın çekiliş hakkı kazandı. Kampanyada dört traktör ile zirai drone ve otomatik dümenleme sisteminden oluşan 8 adet akıllı tarım teknolojisi ürünü çiftçilere sunuldu. Traktörler, Kırıkkale, Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'dan çiftçiler tarafından kazanıldı.

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit konuşmasında, geçen yıl İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başlattıkları kampanyayı bu yıl da sürdürmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarım sektörünün yükselen girdi ve enerji maliyetleri, iklim değişikliği, kuraklık, toprakla uğraşan genç nüfusun azalması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Yiğit, tarımın gelişimi için ekosistemin tüm paydaşlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

'DAHA YEŞİL VE DAHA GÜÇLÜ BİR TARIM GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Tarımın yalnızca gıda arzı sağlamakla kalmadığının; bağlantılı olduğu pek çok sektörün gelişimi, istihdam ve kırsal refah için de kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Yiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Bu nedenle tarım, teknoloji ve finansı buluşturan yenilikçi çözümlerimizle tarımı destekliyoruz. Ülkemizin verimli ovalarında açtığımız 56 adet Tarım İhtisas Şubesiyle üreticilerimize finansmanın yanı sıra, teknik bilgi ve okuryazarlık desteği de vererek yol arkadaşı oluyoruz. Toprağa emek veren, üretimle nefes alan çiftçilerimizi desteklemeye, daha yeşil ve daha güçlü bir tarım geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

'TARIMDA TEKNOLOJİNİN TABANA YAYILMASI İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye İş Bankası'nın tarım odaklı teknoloji iştiraki İmeceMobil'in Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise, tarımda teknolojinin önemine dikkat çekerek kampanyada tarımda verimliliği artıracak teknolojileri önceliklendirdiklerini söyledi. Sağlam, "Yeni nesil traktörler, zirai dronelar, ve otomatik dümenleme cihazlarıyla teknolojinin tabana yayılması amacımızı burada da gerçekleştirmeye çalıştık. Talihlilerimizin ülkenin dört bir yanından üreticilerimizden oluşmasından çok mutluyum. Bu hem coğrafi açıdan teknolojilerin yayılmasını hem de ürün deseni anlamında çeşitlilik yaratmamızı sağlıyor" diye konuştu.

İmeceMobil uygulaması üzerinden çiftçilerin hava durumu takibi, uydu destekli sulama önerileri, gübreleme takvimi ve tarım finansmanı gibi çözümlere kolayca erişebildiğini hatırlatan Sağlam, teknolojinin tabana yayılmasını sağlamak ve üreticilerin işlerini kolaylaştırmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.