İrlanda ve İngiltere arasında sığınmacı geri gönderme krizi

İrlanda, İngiltere üzerinden gelen sığınmacıları geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlanırken, İngiltere ise hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini bildirdi.

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, İrlanda Başbakanı Simon Harris, Adalet Bakanı Helen McEntee'den, ülkeye giren sığınmacıların İngiltere'ye geri gönderilmesine izin verecek şekilde mevcut yasanın değiştirilmesi için kabineye teklif getirmesini istedi.

Başbakan Harris, County Monaghan'da düzenlenen anma etkinliğinde de düzensiz göçe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harris, başka ülkelerin göç politikalarının, İrlanda'nın bütünlüğünü etkilemesine izin verme niyetinde olmadıklarını vurgulayarak, "Bu ülke, hiçbir şekilde başka bir ülkenin göç sorunlarına boşluk sağlamayacak. Bu çok açık." diye konuştu.

İrlanda perspektifinden bakıldığında, kuralların geçerli olduğu, sağlam bir sisteme sahip olmayı amaçladıklarının altını çizen Harris, "Başka hiç kimsenin göç politikasının bizimkini baltalamasına izin verilemez." dedi.

İngiliz kaynaklar: "İrlanda üzerinden herhangi bir sığınmacı iadesini kabul etmeyeceğiz"

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bir İngiliz hükümet kaynağı, Brüksel ile daha geniş kapsamlı bir anlaşma yapılmadan İrlanda'dan herhangi bir sığınmacıyı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hükümet kaynağı; AB, İngiltere'ye gelen sığınmacıları Fransa'ya geri göndermeyi kabul edene kadar, İrlanda üzerinden AB'den herhangi bir sığınmacı iadesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Kaynak, İngiliz hükümetinin tamamen Ruanda planını hayata geçirmeye odaklandığını ve göçmen teknelerinin Manş Denizi'ni geçişini engellemek için Fransızlarla çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"İrlanda'ya gelen sığınmacıların yüzde 80'inden fazlası Kuzey İrlanda üzerinden geliyor"

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, dün RTE kanalında katıldığı bir programda, ülkesine yönelik göçte artışın pek çok nedeni olduğunu belirterek, "İngiltere'nin Brexit'i seçerek aldığı kararda açık olan şey, ülkelerine sığınma talebinde bulunan insanların sayısında bir artış olduğudur. Bununla nasıl başa çıkacakları, onların politikası." yorumunda bulunmuştu.

McEntee, Adalet Bakanı olarak odak noktasının, ülkesinin etkili göçmenlik yapısına sahip olması olduğunu vurgulayarak, şunları söylemişti:

"İşte bu yüzden acil işlem sürecini başlatıyorum, işte bu yüzden insanları İngiltere'ye etkili bir şekilde geri gönderebilmemizi sağlamak için bu hafta kabinede acil bir yasa tasarısı sunacağım ve işte bu yüzden Pazartesi günü bu konuları gündeme getirmek üzere (İngiltere) İçişleri Bakanı James Cleverly ile görüşeceğim."

İrlandalı Bakan McEntee, geçen hafta bir parlamento komitesinde yaptığı açıklamada, İrlanda'ya gelen sığınmacıların yüzde 80'inden fazlasının İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda üzerinden geldiğini söylemişti.

İrlanda, daha önce İngiltere'yi, sığınmacıları geri gönderilebileceği "güvenli üçüncü ülke" olarak belirlemişti, ancak geçen ay İrlanda Yüksek Mahkemesi, bunun AB hukukunu ihlal ettiğine hükmederek geri göndermelere engel olmuştu.