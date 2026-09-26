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İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail maçında siyah kol bandı planını duyurdu

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FAI Başkanı David Courell, İrlanda'nın yarın Debrecen'de İsrail ile oynayacağı maça çıkacağını doğruladı. Oyuncuların Gazze'de ölenler anısına siyah kol bandı takmayı planladığını, İsrail maçı gelirinin bağışlanacağını ve bir oyuncunun kadrodan çıkmak istediğini söyledi.

İrlandalı futbolcular, "soykırımcı" İsrail'e karşı yarın oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıkmayı planlıyor.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) Başkanı David Courell, düzenlediği basın toplantısında, İrlanda Milli Futbol Takımı'nın yarın Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçına çıkacağını doğruladı.

Maça çıkacak oyuncuların bazı talepleri olduğunu belirten Courell, "Oyuncular, İsrail'e karşı oynanacak maçta siyah kol bandı takarak Gazze'deki çatışmalarda yitirilen tüm canları anmayı planlıyor." bilgisini verdi.

Courell, "Bunun yanı sıra takımımız, maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız, İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuz ise Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak." dedi.

İsrail maçı öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu doğrulayan Courell, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti." ifadesini kullandı.

İsrail'e karşı oynanacak maçlara çıkılıp çıkılmaması konusunda oyuncuların oylama yaptığını kaydeden Courell, oylamada maçların oynanması yönünde "çoğunluk" sağlandığını belirtti.

Federasyon açıklaması

İrlanda Milli Futbol Takımı'nın, İsrail ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlara, oyuncularla yapılan istişarelerin ardından çıkma kararı aldığı bildirildi.

İrlanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İrlanda'nın İsrail ile oynanacak 2026-27 UEFA Uluslar Ligi maçlarına çıkacağı doğrulandı.

Açıklamada, "Federasyon bu kararı, farklı görüşlere sahip olan ve çoğunluğu maçların oynanması gerektiği yönünde görüş bildiren İrlanda oyuncularıyla yapılan istişarelerin ardından aldı. Federasyon, ilgili tüm oyuncuların görüşlerine saygı duymakta ve bu karşılaşmalara ilişkin hassasiyetin farkındadır." denildi.

Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda ciddi şüphelerin bulunduğu sabah saatlerinde, İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ile bir oyuncunun katılımıyla bugün yapılması planlanan maç öncesi basın toplantısı, başlamasına 15 dakika kala ertelendi. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'nun da aralarında bulunduğu bazı oyuncuların maçtan çekilme isteğini dile getirdiğine yönelik haberler, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

"Soykırıma karşı" oynanacak bir maç

İrlanda Milli Takımı orta saha oyuncusu Jason Knight, ülkesinin İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçına çıkmaması gerektiğini açıkça dile getiren ilk oyuncu olmuştu.

Knight, "Maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ama yine de oynanacak." diyerek karar verilmeden önce takımın daha kapsamlı görüşmeler yapacağını belirtmişti.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

Kaynak: AA
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