İran-Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 81 artarak 4 milyar doları aştı - Haberler

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İran-Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 81 artarak 4 milyar doları aştı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran-Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 81 artarak 4 milyar doları aştı

İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 81 arttığı bildirildi.

İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 81 arttığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, İran-Rusya Ortak Ticaret Konferansı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Tahran-Moskova ticari ilişkilerini değerlendiren Novak, "Geçen yılın verilerine göre, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yüzde 81 artarak 4 milyar doları aştı." dedi.

Novak, bu yılın ilk 3 ayında da ticaret hacminde yüzde 10 artış olduğunu belirtti.

Tahran Ticaret Odası Başkanı Mesud Hansari ise iki ülke arasındaki ticarette doların rolünün azaldığına dikkati çekti.

Hansari, "Doların ikili ticaretteki rolünün azaltılmasıyla iki ülkenin ticaret hacmi ilk aşamada 10 milyar dolar seviyesine kadar çıkacaktır. Sonraki aşamalarda da bu iş birliğimizi 25 milyar dolara genişleteceğiz." dedi.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Rusya, İran, Güncel, Haberler

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