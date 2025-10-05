İran'ın En Büyük Serasında Tropikal Meyve Üretimi

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Culfa kentinde, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki Aras Nehri kıyısında yer alan ülkenin en büyük serasında tropikal bitkiler de üretiliyor.

Aras Nehri kıyısında Aras Serbest Bölgesi'nde yaklaşık 240 hektar büyüklüğündeki kompleksin 150 hektarı cam seralarla kaplı.

Hollanda'dan getirilen hidroponik sistem sayesinde bitkiler, toprak yerine besin çözeltilerinin kullanıldığı su ortamında yetiştiriliyor. Bu yöntem hem yüksek verim sağlıyor hem de su tüketimini azaltıyor.

Tesisin yıllık üretim kapasitesi hektar başına 450 ton seviyesine çıkabiliyor. Bu verimlilik, geleneksel tarım yöntemlerinin birkaç kat üzerinde.

Bununla birlikte tesiste 46 ton muz, papaya, yaban mersini ve ejder meyvesi gibi tropikal meyveler de üretiliyor.

Üretilen ürünlerin büyük kısmı başta Rusya olmak üzere Avrasya ülkelerine ihraç ediliyor.

Ülkenin en büyük sera kompleksi olarak tanımlanan tesisin yöneticisi Rıza Payidar, seradaki üretim faaliyetleriyle ilgili AA muhabirine bilgi veren tesisin Müdürü Rıza Payidar, 240 hektarlık bir alanda sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlattı.

Bölgenin en büyük ve en modern tarımsal üretim merkezlerinden biri olduklarını söyleyen Payidar, "Geniş üretim alanı üzerinde faaliyet gösteren seramız, tropikal ve egzotik meyveler ile çeşitli sebzelerin yetiştirildiği modern tesisleriyle hem ülkemize hem de uluslararası pazarlara değer katmaktadır.

Yaklaşık 7 yıldır ve ejder meyvesi, papaya ve muz yaban mersini gibi tropikal meyve üretimi yaptıklarını ve şu anda yıllık 46 ton ejder meyvesi üretildiğini aktaran Payidar, tropikal meyve üretimlerinin tamamının Rusya'ya ihraç edildiğinin bilgisini verdi.

Payidar, tesisin doğrudan 2 bin dolaylı olarak 5 bin kişiye iş imkanı sağladığını da sözlerine ekledi.