İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirler Merkez Bankası hesabına aktarıldı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı'ndan elde edilen geçiş ücretlerinin Merkez Bankası'na yatırıldığını açıkladı. Hacıbabai, ABD politikaları nedeniyle boğazın açılmayacağını belirtti ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik talebini vurguladı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı'ndan "geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin" Merkez Bankası hesabına aktarıldığını belirtti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Hacıbabai, ABD'nin mevcut politikalarını ve tehditlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ifade etti.

İran'ın yaklaşımının "müzakere değil haklarını elde etmek" olduğunu vurgulayan Hacibabai, İran'ın Hürmüz Boğaz üzerinde tam egemenlik istediğini ifade ederek, "İran milletinin talebi, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olması ve bu boğazdan geçen tüm gemilerin İran milletine riyal cinsinden vergi ödemesidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel denklemlerdeki önemine ve küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sinin ve doğal gazının yüzde 35'inin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine değinen Hacibabai, " Hürmüz Boğazı'na hakim olmak, İran'ın uluslararası ekonomideki rolü anlamına gelir. Bu boğaz üzerinde kontrolümüz var ve Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir Merkez Bankası hesabına yatırıldı." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, hangi gemilerden ve ne zaman geçiş ücreti alındığına ilişkin detay vermedi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı. Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında, ücretlerin İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenmesinin belirlendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbinin hakemi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı

Gülistan'dan geriye bu görüntüler kaldı
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor