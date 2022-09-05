İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler - İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem TAHRAN - İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan Eyaletine bağlı Fin şehrinde yerel saatle 13.44'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk Deprem İran Güncel Haberler

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