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İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için düzenlenen merasime çok sayıda ülke lideri katıldı

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen merasime çok sayıda ülkeden devlet başkanı, başkan yardımcısı, bakan, meclis başkanı ve özel temsilciler katıldı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen merasime çok sayıda ülkeden devlet başkanı, başkan yardımcısı, bakan, meclis başkanı ve özel temsilciler katıldı.

Başkentteki taziye merasimine İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı.

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra diğer ülkelerden de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jagdeep Dhankhar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guqing, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Afganistan'dan Taliban'ın üst düzey yetkilileri katıldı.

Arap dünyasından da katılımın olduğu merasimde, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, Irak Başbakanı Muhammed Sudani, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Vakıf ile Medya Bakanları, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yer aldı.

Devlet başkanı, bakan ve meclis başkanlarının yanı sıra çok sayıda ülkeden özel temsilciler de törene katılarak taziye dileklerinde bulundu.

İran resmi ajansının haberine göre, 50 civarında ülkeden merasime katılım oldu.

Perşembe günü Reisi'nin cenazesinin Meşhed kentinde, Abdullahiyan'ın cenazesinin de Tahran'da defnedileceği açıklanmıştı.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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