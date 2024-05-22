İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Yetkilileri İçin Tören Düzenlendi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililer için Tahran'da düzenlenen törene katılan İranlılar, Reisi'nin matemini tutuyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tahran'da yüzbinlerce kişinin iştirak ettiği törene katılanlar AA muhabirine konuştu.

Tahranlı öğretmen Fatma Pesendide, Cumhurbaşkanı Reisi'ye karşı son görevini yerine getirmek için törene katılmayı bir borç bildiğini söyledi.

Ülkelerinin, Reisi'ye çok saygı duyduğunu belirten Pesendide, "Dünya halkları bizim de onlardan bir farkımız olmadığını bilsin. Biz de ülkemiz için çalışıp çabalayacağız. Ülkemiz için zorluk çektik, çabaladık tıpkı dünyanın diğer insanlarının ülkeleri için çalıştığı gibi. Biz ülkemizi sevdiğimiz gibi tüm dünya halklarını da seviyoruz." diye konuştu.

Tahranlı Emin Razi ise Reisi'nin halk tarafından çok sevilen bir isim olduğunu belirterek, "Ona karşı güçlü duygulara sahibiz. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman güce ve paraya dayanmadı." ifadelerini kullandı.

Reisi için "Özellikle Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan olmak üzere, ülkelerle güçlü ilişkiler kurdu. Biz böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için çok mutluyuz." diyen Razi, özellikle Türkiye'nin kaza sonrasında arama çalışmaları için verdiği desteğe teşekkür etti.

İran halkının çok üzgün olduğunu dile getiren Tahranlı Vahid Abdulmecid, "Ülkemiz için çok zahmetler çekti. Kesinlikle yeri boş kaldı ancak tüm dünya İran'da böyle büyük insanların çok olduğunu bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Abidini ise helikopter kazasının bir saldırı olabileceği iddialarına değinerek, "Bu olay dünya düzenini de etkiler. Bu kan yerde kalmaz." yorumunu yaptı.

Törene katılanlardan Rahim Hüseyinzade ise toplanan kalabalığın aynı zamanda İsrail ve ABD'ye mesaj verdiğini söyledi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından cenaze namazı kıldırılmıştı.

Namaz sonrasında cenazeler, Azadi Meydanı'nda düzenlenecek tören için büyük bir kalabalık eşliğinde meydana götürülmüştü.

Meydanda düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi yarın defnedilmek üzere Meşhed kentine gönderilecek. Dişişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise Tahran eyaletinin Rey kentinde toprağa verilecek.