İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil... İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor" İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor" AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İran Güncel Haberler

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