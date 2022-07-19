İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil...
AA - Turgut Alp Boyraz - Güncel
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor"
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor"
AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel