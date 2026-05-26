Haberler

İran, bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD ile dolaylı müzakerelerde bloke edilmiş 24 milyar dolarlık varlığının yarısının anlaşma sonrası, kalanının 60 gün içinde serbest bırakılmasını talep etti. Meclis Başkanı Kalibaf'ın Katar ziyaretinde konu ele alındı.

İran'ın ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde bloke edilmiş varlıklarının 12 milyar dolarının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan ve müzakere heyetine yakın olduğu belirtilen bir kaynağa göre, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Katar ziyaretinde bu konu ele alındı.

İran, ABD ile yürütülen ve önerilen 14 maddelik mutabakat zaptı kapsamındaki görüşmelerde, bloke edilmiş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını talep etti.

Tahran yönetimi, söz konusu miktarın yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte aktarılmasını, kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istedi.

Kalibaf'ın Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını aktaran kaynak, daha önce İran fonlarının serbest bırakılması sürecinde yaşanan deneyimler nedeniyle ABD'ye karşı ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor

Yıllar ona yarıyor! Ünlü şarkıcı sahnede coştukça coştu
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde