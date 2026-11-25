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Irak Yüksek Mahkemesi, Kürt bölgesi dahil tüm sınırlar ve petrol faaliyetlerinde hükümetin yetkili olduğuna hükmetti. Kürdistan Bölgesel Yönetimi ise Bağdat'ın kararını "anayasa ihlali" olarak nitelendirdi. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Kürtlerin denetimindeki bölgelerde Bağdat'ın kontrolünü artırma kararının ardından Irak Federal Yüksek Mahkemesi, federal hükümetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları dahil ülkenin tüm uluslararası sınırlarında güç konuşlandırabileceğine hükmetti.

Mahkeme aldığı bu kararla, Zeydi'nin Kürt yönetiminin kontrolündeki sınır kapıları ve petrol sahalarını federal denetime alma girişimine destek verdi.

Yüksek Mahkeme, federal hükümetin komşu ülkelerle olan tüm sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alma, federal silahlı kuvvetleri konuşlandırma ve komuta etme yetkisine sahip olduğunu belirtti. Kararda ayrıca federal makamların, Kürt bölgesi dahil tüm sınır kapılarındaki kurumları denetleyebileceği ifade edildi.

Devlet televizyonunun aktardığı kararda, Bağdat yönetiminin gümrük idaresi konusunda bölgesel ve yerel yönetimlerle koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği de vurgulandı.

Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol sahaları devrediliyor

Başbakan Zeydi, Salı günü aldığı kararla Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından işletilen sınır kapılarının federal makamlarca devralınmasını istemişti. Karar, devlet şirketi North Oil Company'de yürütülen petrol kaçakçılığı soruşturmasının ardından geldi.

Soruşturmanın, yetkililerin yüz milyonlarca dolar değerinde çalıntı petrol ağıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü İran yanlısı güçlü bir milise yönelik operasyonlarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Zeydi ayrıca, Irak Petrol Bakanlığı'na, Kerkük, Ninova, Diyala ve Selahaddin vilayetlerinde Kürt güvenlik güçlerinin kontrolündeki petrol sahalarını yönetme talimatı verdi.

Petrol Bakanlığı'nın petrol ve doğal gaz sahalarını denetleme ve inceleme yetkisine sahip olduğu da kaydedilen mahkeme kararında ayrıca, petrol ve doğal gazın yönetim sorumluluğunun Bağdat ile bölgesel yönetimler ve üretici vilayetler arasında paylaşıldığı belirtildi.

Mahkeme, Petrol Bakanlığı'nın petrol ve gazın üretimi, çıkarılması, pazarlanması ve ihracatına ilişkin operasyonlar ile sözleşmeler üzerinde anayasal ve yasal yetkiye sahip olduğunu da vurguladı.

Erbil'den tepki ve diyalog çağrısı

Kürt yetkililer ise Zeydi'nin kararlarına sert tepki gösteriyor.

IKBY, federal hükümetin adımlarının "anayasa ihlali" ve "Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına yönelik saldırı" niteliği taşıdığını savunarak söz konusu kararları "federal sisteme olan güven eksikliğinin tehlikeli bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Irak ordusu sözcüsünün açıklamalarında yer alan "askeri dil ve tehditleri" reddeden IKBY, Bağdat yönetimiyle görüşme çağrısında bulundu. Açıklamada, federal makamlarla yolsuzlukla mücadele konusunda iş birliği yürütüldüğü ve dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden biri olan Irak genelinde petrol kaçakçılığına son verilmesi gerektiği ifade edildi.

Uzun soluklu güç mücadelesi

2003 yılında ABD öncülüğündeki işgalin ardından Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin fiili özerkliği, 2005 Anayasası ile resmiyet kazanmıştı.

Petrol kaçakçılığıyla mücadele operasyonu ve petrol sahalarının denetimini devralma girişimi, 41 yaşındaki milyoner iş insanı Zeydi'yi, onlarca yıldır Bağdat'ın merkezi otoritesine direnen iki güçlü yapı olan İran yanlısı milisler ve Kürt siyasi liderlerle doğrudan karşı karşıya getiriyor.

Söz konusu adımların, Saddam Hüseyin'in 2003'te ABD öncülüğündeki güçler tarafından devrilmesinin ardından yaşanan etnik ve mezhepsel çatışmalar döneminde büyük güç kazanan yapıların çıkar alanlarına da müdahale ettiği belirtiliyor.

Irak hükümeti, sınır kapıları ve petrol sahalarının federal kontrol altına alınmasının ne zaman ve nasıl hayata geçirileceğine ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşmadı.

AFP,Reuters / TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle