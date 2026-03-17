Irak Petrol Bakanı, petrol ihracatının Ceyhan'a yeniden yarın başlayacağını açıkladı

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil'in Ceyhan Limanı'na petrol ihracatını yarın saat 10:00'da yeniden başlatma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Kerkük petrolünün günlük 250 bin varil ihraç edilmesi planlanıyor.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil'in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı'na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

"Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10: 00'da başlayacak." diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak'ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
