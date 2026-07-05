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Irak, ABD'li enerji şirketi GE ile enerji anlaşmasına ve yeni petrol projelerine onay verdi

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Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li enerji şirketi GE Vernova ile elektrik altyapısının geliştirilmesi için anlaşma imzalanmasına onay verdi. Ayrıca Chevron ile petrol anlaşmaları ve Çin'e ek ham petrol tedariki kararlaştırıldı.

Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li enerji şirketi GE Vernova ile ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısının geliştirilmesine yönelik kapsamlı enerji planı anlaşmasının imzalanmasına onay verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Elektrik Bakanlığına verilen yetki kapsamında anlaşma, Irak ile ABD arasında imzalanması planlanan çerçeve anlaşmayla eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.

Petrol sektöründe de üretimin artırılması amacıyla Petrol Bakanlığına bağlı Basra Oil Company ile North Oil Company adına ABD'li Chevron ile ön ödeme, ham petrol tedariki ve teminat anlaşmalarının imzalanması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Basra Oil Company ile ABD'li Capital TI, Katarlı UCC Holding ve Chevron şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında ön mutabakat (HOA) ve gizlilik anlaşmasının (NDA) imzalanmasını da onayladı.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında, Basra-Hadise-Kerkük-Ceyhan ve Basra-Hadise-Baniyas petrol boru hattı projelerine ilişkin teknik ve mali fizibilite çalışmaları yürütülecek.

Açıklamada, bu anlaşmaların Irak Petrol Bakanlığı açısından herhangi bir nihai mali yükümlülük doğurmayacağı vurgulandı.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Irak ile Çin arasında yürürlükte bulunan petrol anlaşmasına günlük 25 bin varil ham petrol ilave edilmesini ve bu gelirlerin yönetimi için ayrı bir hesap açılmasını da onayladı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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