Irak'ın Süleymaniye kentinde Türk eriğinin kilosu 500 dolara alıcı buluyor

Güncelleme:
Süleymaniye kentinde Türkiye'den ithal edilen yeşil eriğin kilosu 500 dolara kadar alıcı buluyor. Yılın ilk ürünü olması ve sınırlı arz nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtiliyor. Yerli eriğin piyasaya çıkmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkiye'den ithal edilen yeşil eriğin kilosu 500 dolara kadar alıcı buluyor.

Yılın ilk ürünü olması ve arzının sınırlı kalması, fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Süleymaniye pazarında satışa sunulan erikler şu aşamada Türkiye'den ithal ediliyor. Yerli eriğin piyasaya çıkmasıyla birlikte fiyatların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

"Türkiye'den 23 kilogram erik ithal ettik ve bir kilogramını 500 dolardan sattık"

AA muhabirine konuşan Iraklı manav Mehdi Hüseyin, Türkiye'den ilk etapta ithal ettikleri eriği ön sipariş ile sattıklarını belirtti.

Hüseyin, "Türkiye'den 23 kilogram erik ithal ettik ve bir kilogramını 500 dolardan sattık. Bugün de kilogramı 400 dolardan 12 kilogram erik geldi." dedi.

Daha önce eriğin tanesini 7 bin Irak dinarına sattıklarını aktaran Hüseyin, fiyatların bir miktar gerilemesiyle birlikte şu anda tanesinin 5 bin dinardan alıcı bulduğunu ifade etti.

"Yaklaşık iki ay önce insanlar erik alabilmek için adını yazdırmıştı"

Eriğe yoğun talep olduğunu vurgulayan Hüseyin, "Halkın isteği üzerine ithal ettik. Yaklaşık iki ay önce insanlar erik alabilmek için adını yazdırmıştı. Ürün geldikçe fiyatlar gün geçtikçe düşüyor." diye konuştu.

Türkiye'deki üreticilerle uzun yıllara dayanan ticari ilişkileri olduğunu kaydeden Hüseyin, "Erik gönderen çiftçilerle yıllardır ilişkimiz var. Hangisinin ürünü daha erken olgunlaşırsa, onu bize gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir hafta içinde çileğin de piyasaya çıkacağını ve ilk partinin kendilerine ulaşacağını belirten Hüseyin, "Benim işim genelde nadir ve süs amaçlı meyveler. Düğün ve davetler için talep oluyor." dedi.

Bir manav olarak her meyvenin elinde bulunması gerektiğini ifade eden Hüseyin, Süleymaniye'ye yılın ilk eriğini getiren kişi olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hüseyin, sadece bununla da kalmadığını, başka ülkelerden de ürün getirip Süleymaniye pazarına sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
