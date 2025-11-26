Haberler

Irak'ta Çinli Şirketlerden Elektrik Kapasite Artışı Projeleri

Güncelleme:
Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde, Çinli şirketler tarafından yürütülen kombine çevrim santrali projelerinin genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu projeler, ülkenin aşırı yüklü elektrik şebekesinin kapasitesini artırmayı hedefliyor.

BAĞDAT, 26 Kasım (Xinhua) -- Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde, Çinli şirketler tarafından üstlenilen kombine çevrim santrali projelerinin genişletme çalışmaları istikrarlı şekilde ilerliyor ve bu projeler, ülkenin uzun süredir aşırı yüklü elektrik şebekesinin kapasitesini güçlendiriyor.

Bu yılın başlarında, Shanghai Elektrik tarafından üstlenilen Fırat Ek Kombine Çevrim Santrali Projeleri, Necef, Kerbela, Babil ve Kadisiye olmak üzere dört kentte resmen inşa sürecine başladı. Projeler, mevcut basit çevrimli gaz türbini ünitelerini kombine çevrimli ünitelere dönüştürerek toplam 625 megavatlık kapasite artışı sağlıyor.

Irak, Ortadoğu'nun önemli bir petrol üreticisi olmasına rağmen, 1991'deki Birinci Körfez Savaşı'nın sona ermesinden bu yana otuz yılı aşkın süredir kronik elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.

Ülkedeki elektrik santrallerinin çoğu, Irak'ın büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu doğalgazla çalışıyor. Ortaya çıkan yakıt açığı, elektrik tedarikini istikrarsızlaştırarak ülkenin yeniden inşasını ve ekonomik büyümesini engelliyor.

