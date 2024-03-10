Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kentin Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi ile Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde kılınan ilk teravihte çok sayıda Müslüman saf tuttu.

Cemaat, teravih sonrası Irak'a bir an önce istikrar ve huzurun gelmesi için dualar etti.

Büyük Nur Camisi İmam Hatibi Ahmed Hurşit, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutlarken yıllardır savaş, terör ve iç çatışmalara sahne olan Irak'ın barışa ve huzura kavuşması duasında bulundu.