Üye Girişi
Haberler

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Güncelleme:

Kerkük kentindeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Büyük Nur Camisi ve Avcı Camisi'nde saf tutan Müslümanlar, dualarla Irak'a istikrar ve huzurun gelmesini diledi.

Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kentin Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi ile Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde kılınan ilk teravihte çok sayıda Müslüman saf tuttu.

Cemaat, teravih sonrası Irak'a bir an önce istikrar ve huzurun gelmesi için dualar etti.

Büyük Nur Camisi İmam Hatibi Ahmed Hurşit, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutlarken yıllardır savaş, terör ve iç çatışmalara sahne olan Irak'ın barışa ve huzura kavuşması duasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kerkük Irak Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sultanbeyli adayı Muhammet Fetullah Bülbül kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet kimdir? Saadet Partisi Silivri adayı Mahmut Hamdemirci kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarıyer adayı Ahmet Gözcü kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir? Saadet Partisi Sancaktepe adayı Abdulkadir Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pendik adayı İsmail Haskul kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maltepe adayı Nuri Tüfekçi kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Küçükçekmece adayı Mustafa Kurdaş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kartal adayı Murat Çeker kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler kimdir? Saadet Partisi Kağıthane adayı Halid Özgür Atak kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadıköy adayı Recep Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güngören adayı Kamil Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gaziosmanpaşa adayı Recep Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title