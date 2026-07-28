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Irak Başbakanlık Ofisi: Zeydi'nin Ankara ziyaretinde ekonomi, su, güvenlik ve yatırım konuları ele alınacak

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Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bugün gerçekleştireceği Ankara ziyaretinde, ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı bildirildi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bugün gerçekleştireceği Ankara ziyaretinde, ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı bildirildi.

Irak Başbakanlık Medya Ofisi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Zeydi'nin beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Zeydi'nin Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi.

Görüşmelerde, ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortak öneme sahip bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ziyaret kapsamında mevcut ikili anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarının uygulanmasına yönelik mekanizmaların görüşülmesi, komşu iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ortak altyapı projelerinin takibi ve geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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