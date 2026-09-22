Irak Başbakanı Zeydi ile ABD'li Rubio New York'ta ekonomik işbirliğini görüştü

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını ele aldı.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeydi ve Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulundukları ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Başbakan Zeydi, Irak-ABD ilişkilerini pekiştirmek ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha üst bir seviyeye çıkarmak için çalıştığını teyit etti.

Zeydi ayrıca, Irak hükümetininin egemenlik sorumluklarını yerine getirme ve tüm silahların anayasal ilkelere uygun olarak devlet otoritesinde kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Dışişleri Bakanı Rubio ise, Irak hükümeti ve halkına, iç istikrarın pekiştirilmesi, Irak halkının ekonomik ve dünyayla etkileşimine dair beklentilerinin karşılanması konularında verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Rubio ayrıca, devletin temellerini güçlendirmeyi ve istikrar ile ekonomik kalkınmayı daha da pekiştirmeyi amaçlayan hükümet tedbirlerine yönelik desteğini de dile getirdi.

Zeydi daha önce yaptığı açıklamada, 30 Eylül'e kadar ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tamamının Irak'tan çekileceğini belirtmişti. Irak Başbakanı, hükümetinin, silahların devletin kontrolünde toplanması konusunda silahlı gruplarla diyaloğu sürdürdüğünü ve bu konuda geri adım atmayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA