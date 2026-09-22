Haberler

Irak Başbakanı Zeydi ile ABD'li Rubio New York'ta ekonomik işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'ta ekonomik işbirliği ve stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını görüştü. Zeydi görüşmede silahların devlet otoritesinde kalması konusundaki kararlılığını yinelerken Rubio, Irak'a desteğini vurguladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını ele aldı.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeydi ve Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulundukları ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Başbakan Zeydi, Irak-ABD ilişkilerini pekiştirmek ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha üst bir seviyeye çıkarmak için çalıştığını teyit etti.

Zeydi ayrıca, Irak hükümetininin egemenlik sorumluklarını yerine getirme ve tüm silahların anayasal ilkelere uygun olarak devlet otoritesinde kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Dışişleri Bakanı Rubio ise, Irak hükümeti ve halkına, iç istikrarın pekiştirilmesi, Irak halkının ekonomik ve dünyayla etkileşimine dair beklentilerinin karşılanması konularında verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Rubio ayrıca, devletin temellerini güçlendirmeyi ve istikrar ile ekonomik kalkınmayı daha da pekiştirmeyi amaçlayan hükümet tedbirlerine yönelik desteğini de dile getirdi.

Zeydi daha önce yaptığı açıklamada, 30 Eylül'e kadar ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tamamının Irak'tan çekileceğini belirtmişti. Irak Başbakanı, hükümetinin, silahların devletin kontrolünde toplanması konusunda silahlı gruplarla diyaloğu sürdürdüğünü ve bu konuda geri adım atmayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA
Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Kombinleri tartışma yarattı
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı

Çatışmaların şiddetlendiği ülkede pazar yerine balistik füzeli saldırı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

İşte Necip Uysal'ın yeni mesleği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor