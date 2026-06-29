Irak Başbakanı Zeydi, ABD'nin ardından Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceği Washington ziyaretinin ardından Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Zeydi, Suudi Arabistan merkezli Şark el-Avsat Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki ekonomik durum ve yolsuzluk operasyonlarına değinen Zeydi, devlet memurlarının maaşlarının güvence altında olduğunu ve düzenli ödendiğini belirterek, "Yolsuzlukla mücadele geri dönüşü olmayan nihai bir karardır. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Yolsuzluk Irak devletinin varlığını tehdit ediyor. Bazı kesimler devlete hizmet etmek yerine kamu kaynaklarını yağmalamak amacıyla devlet kurumlarına sızmış." dedi.

Zeydi, yolsuzluğa ve devlet dışında silahlı yapılara yer olmayacağını vurgulayarak, "Yağma ve hırsızlığı esas alan sapkın bir anlayış ortaya çıktı. Biz bu düzeni sona erdirip Irak için yeni bir sayfa açacağız." ifadesini kullandı.

Görevde olduğu sürece maaş almayacağını ve kravat dahi olsa hiçbir hediye kabul etmeyeceğini açıklayan Zeydi, kamu malına el uzatmayacağını, aksi halde hak ettiği cezaya razı olacağını ifade etti.

Zeydi, bir dönem daha başbakanlığa aday olmayacağını ve siyasi parti kurmayacağını belirterek, amacının Irak'ın gerçek liderler yetiştiren bir ülke olduğunu dünyaya göstermek olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerine, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasını engelleme talimatı verdiğini aktaran Zeydi, geçmişte yaşananlardan dolayı mevcut yönetimin suçlanmaması gerektiğini belirtti.

ABD sonrası durak Türkiye, İran ve Suudi Arabistan

Dış ziyaretlerine ilişkin olarak ise Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden davet aldıklarını bildiren Zeydi, ancak ortak çalışma açısından öncelikli ziyaretlerin ABD'nin başkenti Washington'un ardından Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile ilişkilere de değinerek, ABD'nin Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Amerikan şirketlerinin bürokratik engeller nedeniyle yaşadığı sorunları görüştüklerini ve bu engelleri kaldırdıklarını dile getirdi.

Başkan Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde destek gördüğünü belirten Başbakan, "Her adımda Irak'ın çıkarlarını ön planda tutuyoruz. Maddi çıkarlar uğruna taviz verenler olabilir, ancak bizim için böyle bir yaklaşım söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.