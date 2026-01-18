Pekin'de "İpek Yolu Buluşması: Çin Porselenleri" başlıklı sempozyum düzenlendi

Tarihi İpek Yolu'nda Çin porselenleri aracılığıyla kurulan kültürel etkileşim, Pekin'de düzenlenen sempozyumda ele alındı.

Çin'in başkenti Pekin'de, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, "İpek Yolu Buluşması: Çin Porselenleri" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Eyüp Sarıtaş'ın yanı sıra sanat tarihi alanında çalışan Çinli akademisyenler, uzmanlar, sanatçılar, müzayedeciler ve sanatseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve eski Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Küratörü Serkan Gedük, sempozyumda Çin porselenlerinin tarihi, Türkiye'deki varlığı ve iki kültür arasında yarattığı etkileşimlere dair bir sunum yaptı.

İpek Yolu'nda kültürel etkileşim

Pekin Büyükelçisi Ünal, sempozyumun başlangıcında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin'in binlerce yıllık kültürel miraslarıyla, insanlığa ve dünya tarihine zenginlik ve derinlik katmış iki büyük medeniyetin temsilcisi olduğunu belirterek, " İpek Yolu, yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinden Çin'den Avrupa'ya seyahat eden tüccarların ana güzergahı oldu. Kadim İpek Yolu üzerinde asırlardır süren ticaret, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi de beraberinde getirdi." dedi.

Topkapı Sarayı Müzesi'nin Çin dışındaki en büyük porselen koleksiyonuna sahip olduğuna dikkati çeken Ünal, "İpek Yolu üzerinden taşınan Çin porselenleri geçmişte olduğu gibi bugün de Türk ve Çin halkları arasında kültürel ve ekonomik bağları güçlendiren etkili bir köprü görevi görmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ünal, Topkapı Koleksiyonu'nun, 13. ile 20. yüzyıllar arasındaki uzun döneme yayılan ve Çin'de ihraç malı olarak, kısmen de iç piyasa için üretilen porselenlere ev sahipliği yaptığını, bu porselenlerin Çin'in muazzam kültürel zenginliğine de ayna tuttuğunu vurguladı.

Çin porselenlerinin Osmanlı sosyal yaşamında her zaman refahın göstergesi olduğunu ve zarafetleri nedeniyle büyük rağbet gördüğünü anlatan Ünal, bu porselenlerin Türk çini ustalarına da ilham vererek bu coğrafyada porselen üretiminin başlamasına zemin hazırladığını dile getirdi.

Zanaat ve sosyal yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gedük de yaptığı sunumda Çin porselenlerinin Türkiye'deki varlığının tarihi geçmişine dair bilgiler verdi.

Türkiye'de bulunan farklı türdeki Çin porseleni eserlerden örnekler veren Gedük, bunların iki kültür arasında zanaat ve sosyal yaşam alanında oluşturduğu etkileşimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Gedük, sempozyumun ardından AA muhabirine, Çin porselenlerinin kadim Anadolu coğrafyasında kullanılmasının tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını, 13. yüzyıldan itibaren seyahatnamelerde Çin porselenlerinin kullanıldığına dair bilgiler bulunduğunu belirtti.

Çinlilerin İpek Yolu vasıtasıyla Yakın Doğu ve Orta Doğu ile geniş çaplı ilişkiler kurduğunu, bu kapsamda yalnızca ticaretin değil kültür ve sanat alanındaki etkileşimlerin de geliştiğini vurgulayan Gedük, bunun sonucunda Türkiye'de ciddi bir Çin porseleni varlığının oluştuğunu ifade etti.

Gedük, yaklaşık 12 bin parçadan oluşan Topkapı Sarayı Koleksiyonu ve diğer müzelerdeki eserlerle birlikte Türkiye'nin, Çin dışındaki dünyanın en büyük ihraç porselen koleksiyonuna sahip olduğunun altını çizdi. ???????