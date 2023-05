İpek Özkal Sayan: "Biz, Partimizle ve Cumhurbaşkanı Adayımızla Türkiye'nin Sorunlarını İyi Analiz Ediyor ve Projelerimizle Türkiye'yi Aydınlık...

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, TRT'de partisi adına yaptığı konuşmada, "Biz partimizle ve cumhurbaşkanı adayımızla Türkiye'nin sorunlarını iyi analiz ediyor ve projelerimizle Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun değerleriyle barışık kadrolarımızla halkın iktidarını kurmak ve halka hizmet etmek için gün sayıyoruz" dedi.

İpek Özkal Sayan, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün TRT ekranlarında partisi adına propaganda konuşması yaptı. Sayan, şunları söyledi:

"14 Mayıs Pazar günü hep birlikte sandıklara gideceğiz. Biz, Memleket Partisi olarak, bu seçim döneminde hem cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ve 81 ildeki milletvekili adaylarımız ile karşınızdayız, oylarınıza talibiz. Bildiğiniz üzere bizler, matematik hesapları yaparak hiçbir menfaat ittifakının parçası olmadık. İlkelerimize bağlı kalarak tek başımıza, dimdik seçime girme kararı aldık. Memleket Partisi, 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyerek yola çıktı ve Türkiye'ye üçüncü bir seçeneği, Atatürk'ün yolunu sundu. Türk vatandaşlarının Cumhur ve Millet İttifakı seçenekleri arasına sıkıştırılmasına izin vermedi.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 'MUASIR MEDENİYET' HEDEFİYLE YOLA ÇIKIYORUZ"

Bugün her iki ittifak da Türkiye'nin yaralarına merhem olmaktan çok uzaktır. Biz, partimizle ve cumhurbaşkanı adayımızla Türkiye'nin sorunlarını iyi analiz ediyor ve projelerimizle Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Çünkü bizim ilkelerimiz net: Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyet' hedefiyle yol alıyoruz. Terörün her türlüsünü reddediyoruz. Dil, din, ırk, mezhep başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Doğaya ve çevreye rağmen değil, tüm alanlarda doğayı ve çevreyi merkeze koyarak hareket ediyoruz. Siyasetten rant elde etmeye 'dur' diyoruz. Kadına şiddete ve çocuk istismarına tavizsiz olarak duruşumuzu belirliyoruz. Ana Vatan, Yavru Vatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan bir bütündür, parçalanamaz kararıyla hareket ediyoruz. Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun değerleriyle barışık kadrolarımızla halkın iktidarını kurmak ve halka hizmet etmek için gün sayıyoruz.

"21 YILDIR İKTİDARDA BULUNANLAR, ÜLKENİN HİÇBİR TEMEL SORUNUNU ÇÖZEMEMİŞ, İÇİ BOŞ VAATLERLE BİR SEÇİM DAHA KAZANMA PEŞİNDEDİR"

Çünkü görüyoruz, 21 yıldır iktidarda bulunanlar, ülkenin hiçbir temel sorununu çözememiş, içi boş vaatlerle bir seçim daha kazanma peşindedir. Muhalefet de doğru muhalefet edememekte ve yaptıklarıyla iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir. Milletimiz, ülkeyi bu duruma getiren iktidardan kurtulmak için, asla tasvip etmeyeceği marjinal grupları, Cumhuriyet ile Atatürk ile sorunu olan insanları iktidara taşımak zorunda değildir. İşte biz, tam da bu yüzden yeni bir yol açıyoruz ve diyoruz ki güçlü kadromuzla ve projemizle Türkiye'nin yaralarına merhem olacağız. Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Bunu '3A Projesi'yle yapacağız: Akıl, adalet ve ahlak diyeceğiz. Bu üç değeri her alanda önceleyerek Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunun için yargıda, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, devlet kurumlarının tarafsız, çağdaş ve demokratik denetim yapma yetkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformlar derhal yapılacaktır.

"EKONOMİYİ DÜZENLEYEN TEMEL KURULLARIN ÖZERKLİĞİ YENİDEN TESİS EDİLECEKTİR"

Devlet yönetiminde kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu personelinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat, ehliyet ve kariyer ana ilkemiz olacak. Kayırmacılığa son verilecektir. Ekonomide, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan politikalara son verilecektir. Tüketim-israf-borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecektir. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek, yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özerkliği yeniden tesis edilecektir. Merkez Bankası, para politikasını bağımsız şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları, siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.

"DIŞ POLİTİKADA BARIŞ VE GÜVENLİK, TEMEL İLKELERİMİZ OLACAKTIR"

Dış politikada barış ve güvenlik, temel ilkelerimiz olacaktır. Ülkemizdeki sığınmacı sorunu acilen çözülecek ve sığınmacıların en hızlı, güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanacaktır. Kıbrıs'ta adil ve iki taraflı, hızlı bir çözüme ulaşmak, en önemli hedeflerimizden olacaktır.

Eğitim; akıl, bilim ve çağdaş standartlara dayalı ve öğrenci odaklı olarak yapılandırılacak, tüm memlekette eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Yükseköğrenim gören öğrencilerimize asgari ücretin yarısı kadar burs verilecek, burslar mezuniyetten sonra iş buluncaya kadar iki yıl süreyle ödenmeye devam edilecektir. Engelli çocuklarımız için özel eğitim programları geliştirilecek, devlet bu evlatlarımızın hayat boyu güvencesi olacaktır.

"DOKTORLARIN ÜLKEYİ TERK ETMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ KOŞUL OLUŞTURULACAKTIR"

Sağlık alanında kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmak temel önceliğimizdir. 18 yaşına kadar herkes, sahip olduğu nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ve işleme ihtiyaç duymaksızın bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır. Hastanelerimizin güvenliği devletin kolluk kuvvetleriyle sağlanıp, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar engellenecektir. Doktorların ülkeyi terk etmemesi için her türlü koşul oluşturulacaktır.

"DEPREM RİSKİ ÇOK YÜKSEK ŞEHİRLERİMİZDEN TERSİNE GÖÇÜ BAŞLATACAK POLİTİKALAR DEVREYE ALINACAKTIR"

Depremlere hazırlanmayı en öncelikli işimiz olarak görüyoruz. Bunun için deprem riski çok yüksek olan şehirlerimizden tersine göçü başlatacak politikalar acilen devreye alınacaktır. Afet öncesi riskin en aza indirilmesine yönelik tedbirler ile afet anında yapılması gerekenleri ve afet sonrasını planlayan bir afet yönetim sistemi oluşturulacaktır. Can güvenliğini temel alan politikalarla deprem dirençli binalar inşa edilecek ve deprem dirençli yerleşim yerleri oluşturulacaktır.

"ÇİFTÇİNİN PİYASA KOŞULLARI ALTINDA EZİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Çiftçinin piyasa koşulları altında ezilmesine izin verilmeyecektir. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta ithalatçı olmaktan çıkarılıp kendi kendine yeter ve ihracat yapar hale getirilecektir. Başta mazot ve gübre olmak üzere, tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacaktır. Üretici destekleri, tohum ekilmeden açıklanacaktır. Tarım Kanunu'nun 21. maddesindeki tarım destekleri iki katına çıkarılacaktır. Su Kanunu çıkarılacaktır. Meraların köyün ortak mülkü olarak kalması sağlanacaktır. Yıllardır bir türlü bitirilemeyen GAP tamamlanacaktır.

Bu ülkenin güzel insanları; Türkiye'yi yeniden inşa ederken Cumhuriyet'in geleceği için ortak bir mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Birbirlerine düşmanlaştırılan insanlarımızı barıştırıp kardeşlik, barış ve huzur gibi yol gösterici değerleri baş tacı edeceğiz. Siyasette hakka, hukuka ve milletin tümüne saygılı bir üslup yerleştirerek siyasetin dilini değiştireceğiz. 2023'te, Cumhuriyet'imizin hak ettiği 100. yıl sevincini bütün yurttaşlarımızla birlikte, mutlulukla ve coşkuyla kutlayacağız. Biz, Memleket Partisi olarak, bu ülkedeki umutları yerleştireceğiz ve sizlerin de desteğiyle geleceğimizi geri alacağız."