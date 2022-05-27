Instagram kullanıcıları çıldırdı: DM kutusu, siyah ekran hatası veriyor! - Haberler

Instagram kullanıcıları, birkaç gündür DM kutusunda mesajların üzerine siyah hatadan dolayı şikayet etmeye başladı. Mesajlardaki siyah ekran sorunu, ilk olarak sosyal medya hakkında sızıntı haberi yapan Matt Navarra tarafından paylaşıldı. Instagram'daki bu hatanın yeni gelen özelliklerden yaşandığı tahmin ediliyor. Bazı kullanıcılar, sorunu nasıl çözdüğünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Habere hep birlikte göz atalım.

Instagram DM kutusundaki siyah hata, yeni yazı stilinden kaynaklanıyor olabilir!

Matt Navarra, dün Twitter hesabından Instagram DM kutusunun siyah hata verdiğini açıkladı. Dm kutusundaki siyah hatas, gönderilmiş mesajların üzerine gelerek okunmasını engelliyor. Sosyal medya sızıntıcısı, Instagram'da mesajların engellenmesine neden olan sorunun başkalarının da yaşayıp yaşamadığını sordu.

Matt Navarra'nın gönderisinin altına bazı kullanıcılar aynı sorunu yaşadığını bazıları ise ilk kez gördüğünü dile getirdi. Bir kullanıcı sorunu siyah mod yaparak diğeri ise uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyerek çözdüğünü belirtti.

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Instagram DM kutusunda yaşanan siyah hatanın yeni eklenen yazı stilinden kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Çünkü, platformun yeni yazı stilini eklemesinden sonra bu sorun ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya devi, geçtiğimiz günlerde uygulamayı güncelleyerek logosunu 3D olarak da yeniledi.

Instagram'ın yeni logo tasarımından sonra da son günlerde platforma erişim sorunları yaşanıyor. Bazı kullanıcılar bugün içinde eski gönderilerin ana sayfaya düştüğünü paylaştı. Sosyal medya platformu, henüz bu konu için bir açıklamada bulunmadı. Son zamanlarda yaşanan erişim ve diğer sorunların önümüzdeki günlerde gelecek bir güncellemeyle çözülmesi bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de son zamanlarda Instagram kullanırken benzer ya da başka bir sorun yaşadınız mı? Sorun yaşadıysanız bunun için bulduğunuz bir çözüm var mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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