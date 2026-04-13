Sky News: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı Abluka Altına Alma Planına İngiltere Katılmayacak

İngiltere, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma planına katılmayacağını açıkladı. Hükümet, seyrüsefer özgürlüğünü desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

LONDRA, 13 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma planına katılmayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen barış görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışacak gemileri ablukaya almaya başlayacağını açıklamıştı.

Sky News pazar günkü haberinde hükümet sözcüsünün, "Küresel ekonomiyi desteklemek ve ülkemizde hissedilen hayat pahalılığıyla mücadele etmek üzere acilen ihtiyaç duyulan seyrüsefer özgürlüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını desteklemeye devam ediyoruz" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Sözcü, "Seyrüsefer özgürlüğünün korunmasına yönelik geniş bir koalisyon oluşturmak üzere Fransa ve diğer ortaklarla ivedi olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Fox News'e yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması konusunda pek çok ülkenin yardım edeceğini belirten Trump, İngiltere gibi ülkelerin bölgeye mayın tarama gemileri gönderdiğini ifade etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said de pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD ve İran'a krizden "çıkış yolu bulma" çağrısında bulunmuştu.

Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılan ABD-İran görüşmelerini ele alan iki lider, ateşkesin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığı ve tüm tarafların gerilimin daha da tırmanmasını önlemeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...