Sky News: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı Abluka Altına Alma Planına İngiltere Katılmayacak

LONDRA, 13 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma planına katılmayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen barış görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışacak gemileri ablukaya almaya başlayacağını açıklamıştı.

Sky News pazar günkü haberinde hükümet sözcüsünün, "Küresel ekonomiyi desteklemek ve ülkemizde hissedilen hayat pahalılığıyla mücadele etmek üzere acilen ihtiyaç duyulan seyrüsefer özgürlüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını desteklemeye devam ediyoruz" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Sözcü, "Seyrüsefer özgürlüğünün korunmasına yönelik geniş bir koalisyon oluşturmak üzere Fransa ve diğer ortaklarla ivedi olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Fox News'e yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması konusunda pek çok ülkenin yardım edeceğini belirten Trump, İngiltere gibi ülkelerin bölgeye mayın tarama gemileri gönderdiğini ifade etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said de pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD ve İran'a krizden "çıkış yolu bulma" çağrısında bulunmuştu.

Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılan ABD-İran görüşmelerini ele alan iki lider, ateşkesin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığı ve tüm tarafların gerilimin daha da tırmanmasını önlemeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.

