İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, Rusya'ya ekonomik baskının artırılmasını savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Ukrayna'da barış konusunda şüpheyle yaklaştığını belirttiği Rusya'ya ekonomik baskının artırılması gerektiğini söyledi.

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında gerçekleştirilen "Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri" başlıklı panelde konuşan Cooper, Ukrayna'nın barış için gösterdiği çaba karşısında Rusya'nın tansiyonu yükselten adımlar attığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısını hedef almasını eleştiren Cooper, "Ukrayna halkını karanlığa, kışın en sert günlerinde aileleri, çocukları ve yaşlıları soğuğa mahkum etmek istiyorlar. Buna rağmen Ukrayna'da güçlü bir direniş görüyoruz." dedi.

Cooper, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı ve halkını hafife alarak hata yaptığını savunarak, " Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bu yüzden hepimiz son birkaç yıldır Ukrayna'ya askeri desteğin yanında enerji altyapısı gibi alanlarda destek veriyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'ya yönelik bir tehdidin tüm Avrupa'yı tehdit edeceğini dile getiren Cooper, bu nedenle Gönüllüler Koalisyonu gibi yapılarla tüm kıtanın bir araya geldiğini dile getirdi.

"Avrupa'da savunmaya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullanan Cooper, savunma harcamalarını artırma alanında adımlar atıldığının, bunun uzun vadeli Avrupa güvenliği için önemli olduğunun altını çizdi."

Cooper, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin gelecekteki saldırıları önlemek için önemli olduğuna işaret ederek, "Güvenlik garantileri olmadan barış olacağını düşünmüyorum. Ukrayna'nın, Putin'in tekrar silahlanıp geri gelmek için sadece bir mola vermediğini bilmenin sağladığı güvenceye ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Kalıcı ve adil olmayan bir barışın kimseye güvenlik getirmeyeceğine vurgu yapan Cooper, ateşkes görüşmelerine değinerek, "Putin'e barış konusunda şüpheyle yaklaşıyorum. Umarım bu görüşmeler meyve verir ve bir barış anlaşmasına ulaşırız. Ancak yine de Rusya'ya karşı ekonomik baskıyı artırmalıyız. Buna Rus petrolüne, doğal gazına ve ticaret gemilerine uyguladığımız baskı da dahil." dedi.

"Rus tehdidine karşı savunma harcamasının artırılması gerekli"

Panelin soru-cevap kısmında katılımcı ve moderatörün sorularını yanıtlayan Cooper, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinin büyük bir darbe aldığını söyledi.

ABD askerlerinin geçen ay bir Rus gemisine Arktik'te düzenlediği operasyonu hatırlatan Cooper, İngiltere'nin de destek verdiği bu operasyona benzer eylemlerin devam edeceğini bildirdi.

Cooper, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri arasında ateşkesin takibi ve Ukrayna ordusuna desteğin de yer aldığını kaydederek, "Ukrayna ordusuna destek bunun en önemli bölümüdür. Ayrıca diğer ülke askerlerinin oluşturacağı çok uluslu bir gücün Ukrayna ordusuna destek vermesi, eğitmesi ve donatması da çok önemlidir." diye konuştu.

Ukrayna'ya destek ile Rusya'ya baskının sürmesinin öneminin altını çizen Cooper, ateşkes takibinin ve gözleminin çok ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Cooper, Rus tehditlerinin sahada olduğu kadar siber ortamda, dezenformasyonda ve seçim manipülasyonlarında da görüldüğünü belirterek, bu tehdidin Avrupa üzerinden eksik olmayacağını, bu nedenle savunmaya daha fazla para harcanması gerektiğini sözlerine ekledi.