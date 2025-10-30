İngiltere'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde Türk ve yabancı konuklar için düzenlenen iki farklı resepsiyonda kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen ilk resepsiyonda, iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyona, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Karakuş ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) DTİK (Dünya Türk İş Konseyi) Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi Serpil Timuray'ın yanı sıra İngiltere'deki Türk toplumunun temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, bir asır önce Atatürk önderliğinde ilan edilen cumhuriyetin, Türk milletinin kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin ve egemenliğin simgesi olduğunu belirtti.

Ertaş "Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı bu kıymetli mirası daha ileri taşımaya kararlıyız. Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyet seviyesi hedefi doğrultusunda, daima çalışmaya ve ileri bakmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın pazartesi günü Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarete de vurgu yapan Ertaş, ziyaret vesilesiyle Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine ilişkin sağlanan mutabakatın, stratejik ilişkilerin önemli bir nişanesini teşkil ettiğini belirtti.

Büyükelçi Ertaş, "Ülkelerimiz arasında 22 milyar doları aşan ticaret hacmi için önümüzdeki dönem belirlediğimiz hedef önce 30 milyar, ardından 40 milyar dolardır. Müzakerelerine bu yıl başladığımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi süreci bu hedef doğrultusunda devam etmektedir." diye konuştu.

Ertaş, yatırımlar, turizm, enerji, yapay zeka, teknoloji ve yeşil dönüşüm konularında işbirliğini de artırmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Büyükelçi Ertaş, resepsiyonun DEİK Dünya Türk İş Konseyi, Koç Holding ve Beko'nun katkılarıyla gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

"Bugün ülkemiz küresel vizyonuyla dünyada söz sahibi bir ülke konumundadır"

DTİK Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi Timuray da cumhuriyetin 102 yıllık yolculuğunun birlik ve dayanışmayla şekillendiğini söyledi.

Timuray, "Bugün ülkemiz, küresel vizyonu, genç nüfusu ve ekonomik gücüyle dünyada söz sahibi bir ülke konumundadır." ifadesini kullandı.

DTİK'in, dünyanın dört bir yanındaki Türk girişimcileri, akademisyenleri, bilim insanlarını ve sanatçıları bir araya getiren küresel bir platform olduğuna işaret eden Timuray, konseyin çalışmalarıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Timuray, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen görev bulunduğumuz her alanda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşımaktır." dedi.

"Çok güçlü iki NATO müttefiki olan ordularımız arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdiniz"

İkinci resepsiyonda ise İngiliz Parlamentosunun eski ve mevcut üyeleri, eski bakanlar ile Londra'da bulunan yabancı devlet temsilcileri bir araya geldi.

Resepsiyona katılan Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, konuşmasına "Doğum günün kutlu olsun Türkiye." sözlerine başladı.

Pollard, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması imzalanmasına değinerek, "Ne mutlu ki Türkiye de Typhoon savaş uçağı kullanan ülkeler arasına katıldı." ifadelerini kullandı.

Dostların zor ve karmaşık zamanlarda birbiriyle dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Pollard, İngiltere ile Türkiye arasındaki Typhoon anlaşmasının da bu mesajı verdiğini ifade etti.

Pollard, sınamalara karşı müttefiklerin bir arada hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, "İngiliz askeri ürünlerinin satışından sorumlu bakan olarak şunu söylemek isterim, sadece bir savaş uçağı almadınız. Çok güçlü iki NATO müttefiki olan ordularımız arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdiniz." dedi.

Türkiye'yi Karadeniz'in, Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun kapısı olarak niteleyen Pollard, "Bugün sadece ikili ilişkilerimizi kutlamayacağız aynı zamanda daha da derinleştireceğiz." diye konuştu.