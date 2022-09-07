İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi Güncel Haberler İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan haklarını savunan "Animal Rebellion" adlı grup, İngiliz parlamentosunun duvarına beyaz boyalarla saldırdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan haklarını savunan "Animal Rebellion" adlı grup, İngiliz parlamentosunun duvarına beyaz boyalarla saldırdı. Grubun üyeleri, Başbakan Liz Truss'ın görevi başında ilk kez katıldığı haftalık "Başbakan'a sorular" oturumundan önce parlamentonun yanındaki yola kendilerini yapıştırarak trafiğin aksamasına neden oldu. Polis, yolu kapatan 3 grup üyesini gözaltına aldı. Kaynak: AA / Güncel Liz Truss England Londra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.