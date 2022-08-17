İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 10,1 oldu.

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 10,1 oldu. Maliye Bakanı, "Enflasyonu kontrol altına almak, benim bir numaralı önceliğim" açıklamasında bulundu.İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları endeksi Temmuz'da son 40 yılın zirvesine çıkarak yüzde 10,1'e yükseldi. Son yılların en büyük hayat pahalılığı krizinin yaşandığı ülkede Haziran ayında enflasyon yüzde 9,4'tü.

İngiltere Merkez Bankası, bu ay başında yayımladığı Para Politikası Raporu'nda, 2022 sonu için enflasyon tahminini yüzde 10'dan yüzde 13'e yükseltmişti. Merkez Bankası ayrıca İngiltere ekonomisinin sene sonunda başlayacak ve 2023'ün sonlarına kadar sürecek bir resesyona gireceği öngörüsünde bulunmuştu.

Maliye Bakanı'ndan açıklama

Açıklanan Temmuz verilerinin ardından Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, zor zamanlardan geçildiğini ve tüm dünyada olduğu gibi İngitere'de de insanların artan fiyatlardan endişe duymasını anlayabildiğini belirtti. Zahawi, "Enflasyonu kontrol altına almak, benim bir numaralı önceliğim" açıklamasında bulundu.

Yeni başbakan seçilene kadar görevini sürdüren Boris Johnson liderliğindeki hükümet, vatandaşların bu kış karşılaşacağı ısınma masraflarının düşürülmesini sağlamak için söz vermişti. Ancak tüketici grupları daha fazla devlet desteği talep ediyor.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonu düşürebilmek için geçen yılın sonundan beri faiz yükseltiyor. Merkez Bankası ay başında faizleri 50 baz puan daha artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Bu, son 27 yılın en büyük faiz artışı olarak kayıtlara geçti.