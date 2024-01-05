Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.A. idaresindeki 34 GFU 76 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan aracın motoru, yaklaşık 20 metre uzağa fırladı.

Kazada yaralanan sürücü S.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hikmet Şahin İnegöl Ankara Bursa Bursa Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title