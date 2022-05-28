İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kasap dükkanına gelen ve henüz kimliği belirlenmeyen şüpheli, iş yeri sahibi Serkan Temel'i (31) silahla vurarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Temel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi İnegöl Polis Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title