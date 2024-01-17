İnegöl'de Helikopter ve Dron Destekli Narkotik Operasyonu: 49 Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve dron destekli narkotik operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyon, polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona katılan 1000 polisi, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu dualarla uğurladı. Zaimoğlu, düzenledikleri operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini ve Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirterek, Narkotik Şubemizin uzun süredir hazırlığını yapmış olduğumuz çocuklarımızı zehirleyen kanlarını emen, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa'yı, son zamanlarda yaptığımız operasyonlarla suç odaklarından temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek. Bu vesileyle uzun süredir hazırlığını yaptığımız bu operasyonu, inşallah çocuklarımızın mutlu geleceği için önemli adım olarak düşünüyoruz. Başta uyuşturucu satıcılarından tamamen temizleyerek, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun dedi.

KOVALAMACA İLE YAKALANDILAR

Zaimoğlu'nun konuşmasının ardından Bursa'dan yola çıkan ekipler, İnegöl'deki 35 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Helikopter ve dron destekli operasyonda, evlerin kapıları özel harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırılırken, narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı. Sokak aralarında kaçan uyuşturucu tacirleri takiple yakalandı. Polis helikopterinden ve dron ile o anlar saniye saniye kaydedildi. 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 kilo 193 gram metmafetamin, 1 kilo 315 gram esrar, 1 kilo 940 gram bonzai, 13 kök kenevir, 18 ecstasy hap, 8 yeşil reçeteye tabi hap, 4 terazi, 1 tüfek, 13 tabanca ile 98 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.