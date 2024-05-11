İnegöl'de 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlünün suç kayıtları arasında çıkar amaçlı suç örgütü kurma, adam öldürmeye tam teşebbüs, silahla tehdit, birden fazla kişiyle silahla yağma, yol kesmek suretiyle silahla yağma gibi suçlar bulunuyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, aranan E.A.Ö'nün (43) Cerrah Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Ekipler, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "adam öldürmeye tam teşebbüs", "silahla tehdit", "birden fazla kişiyle silahla yağma", "yol kesmek suretiyle silahla yağma"nın da aralarında bulunduğu suçlardan toplam 15 kaydı ve 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
E.A.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.