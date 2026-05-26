Ekrem İmamoğlu: İktidarın 7 Milyon Bebeğimize Açlık ve Yoksulluk Yaşattığı Bir Türkiye'yiz Artık

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı arifesinde yayımladığı mesajda iktidarı eleştirerek, 7 milyon bebeğin açlık ve yoksulluk çektiği bir Türkiye olduğunu söyledi.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki göstererek, "İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye'yiz artık" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı arifesinde "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla iktidara tepki gösterdi. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram arifesinde yüzleşmek zorundasınız. Bu ülkenin bayramları artık hüzün ve umutsuzluk dolu."

2017'de yoksulluk çeken bebeklerin oranı yüzde 36.8 düzeyindeyken, 2026'da yüzde 50'lere tırmanan bir ülke olduk. Son 12 yılda bebek bezinden mamaya tüm temel malzemeler 402 TL'den 6680 TL'ye yükselmiş. Tam 16 kat. İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye'yiz artık.

"DÜŞÜN BU MİLLETİN YAKASINDAN"

Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe: Tek imza ile koca üniversiteyi bir gün ara ile aç - kapa yapmak, ana muhalefete kayyum atamak… Düşün bu milletin yakasından."

Kaynak: ANKA
