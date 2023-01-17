İmamoğlu, Sefaköy metrosunda yine Cumhurbaşkanlığına takıldı: Bu takdiri kamuoyunun vicdanına sunarız

İBB'nin yapmak istediği Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu, geçtiğimiz sene olduğu gibi 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadı. 300 metrobüs alımına da yatırım programında yer verilmezken, duruma tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Bu takdir, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu "takdiri" kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 18.4'lük kilometrelik Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı yeni yılın Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadı. Hat, programa alınmadığı için İBB Meclisi'nin onay verdiği kredi kullanılamayacak.

"BU TAKDİRİ KAMUOYUNUN VİCDANINA SUNARIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karara sert sözlerle tepki gösterdi. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi. Bu "takdir", bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu "takdiri" kamuoyunun vicdanına sunarız."

GEÇTİĞİMİZ SENE DE YATIRIM PROGRAMINA ALINMAMIŞTI

Öte yandan 3.5 milyon kişiye hizmet etmesi planlanan Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosu, geçtiğimiz sene de Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına alınmamıştı. İmamoğlu, o dönem yaptığı açıklamada, "Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. 'Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım" demişti. Hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler de, "Metroma engel olma" afişleriyle tepkilerini dile getirmişti.

BORÇLANMA TALEBİNE ŞARTLI ONAY

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı için 925 milyon 396 bin 200 dolar dış borçlanma talebine, İBB Meclisi'nin Kasım 2022 oturumlarında onay çıkmıştı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şart olarak sunulan İller Bankası'nın İBB'ye bugüne dek hiç kredi vermediğini söylemişti.