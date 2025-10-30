İmam Hatip Spor Oyunları bu yıl Türkiye genelinde yapılacak

Öncü Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nın bu sene itibariyle Türkiye genelinde yapılacağı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu Neyyire Salonu'nda düzenlenen tanıtımda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde 2 yılı aşkın sürede 894 sporcunun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 300 tesisin yerle bir edildiğini söyledi.

Ahlaklı duruş sergileyen ve bu duruşa değer veren sporcuları da tebrik eden Eminoğlu, milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci sırasında tevekkül işareti yapması, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sahaya çıkarken el açıp dua etmesi, Alperen Şengün ve Cedi Osman gibi milli basketbolcuların maçlardan önce sünnete uygun şekilde dua okuyup üzerine üflemesi gibi birçok örneklerinin bulunduğu anlattı.

Eminoğlu, İmam Hatip Spor Oyunları'nın geçmiş yıllardaki lansman, açılış, kapanış programlarına katıldıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu çalışmanın bizzat destekçisiyiz. 16'ncı yılda İstanbul'dan yola çıkarak bütün Türkiye'ye yayılması bu anlamda kıymetli. Branşların 11'den 17'ye çıkması, yani sürekli gelişen bir süreç var. Bu anlamda takdir ediyoruz." diye konuştu.

"Milli ve manevi değerlere bağlı nesil yetiştirmek için mücadele ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem imam hatipli olması hem de spora değer vermesinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde sporcularımızın bizzat kimi yerlerde yatılı kimi yerlerde günübirlik katıldıkları Sporcu Eğitim Merkezleri 2002'de bu ülkede sadece 20 küsur vardı. Şu anda 75 Sporcu Eğitim Merkezi var. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne çocuklarımızın, milli sporcularımızın hazırlandığı Tohum Merkezleri 2002'de hiç yoktu. Bugün 25 noktada, ilde sayıları 30'a yaklaşan Tohum Merkezleri'nden bahsediyoruz. Gençlik Merkezleri 2002'de 9'du, bugün 600'e yakın gençlik merkezlerinden bahsediyoruz. Sporda aslında bir sessiz devrim gerçekleştirilmiş oldu. Bu devrimi de gerçekleştiren sizler gibi bir imam hatipli Sayın Cumhurbaşkanımızdı."

Eminoğlu, Türkiye'deki gençlerin sporda, ahlaklı nesiller yetiştirmek için sanatta, kültürde, teknolojide, ve birçok alanda, milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaki estetik duruş sergileyen nesiller yetiştirmek için hep birlikte mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

"Amacımız 1 milyon lisanslı sporcu sayısına ulaşabilmek"

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise "Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığıyla koordineli olarak çocukların çok erken yaşlarda sportif zekalarını ve yeteneklerini belirlediklerini söyledi.

Çocukların en az bir müzik aleti çalması, bir branşta spor yapması, bir yabancı dil bilmesinden hareketle İstanbul Valiliği olarak değişik projelerinin bulunduğunu dile getiren Kılıçarslan, "Okuyan çocuklarımızın en az bir branşta spor yapmasından hareketle 'Spor Şehri İstanbul Projesi'ni hayata geçirdik. Amacımız 1 milyon lisanslı sporcu sayısına ulaşabilmek. Bütün bunların amacı, çocuklarımızı bağımlılıkla mücadele kapsamında en önemli alternatif unsur olan sporuyla buluşturmak, yetenekleri doğrultusunda spor yapmasını sağlamak. Bunların arasında da işi daha da ciddiyetle alacak çocuklarımızın olimpiyatlarda ulusal marşımızı söyletmesi, bayrağımızı bütün dünyaya göstermesi bizim en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

"İmam Hatip Spor Oyunlarımızı Türkiye geneline yayacağız"

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da İmam Hatip Spor Oyunlarının asıl gayesinin gençleri sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

Oyunları İstanbul'da 15 yıldır başarıyla sürdürdüklerini dile getiren Kara, "Geçen sene 11 branşla İmam Hatip Spor Oyunlarımızı gerçekleştirmiştik. Bu sene 6 branş daha ekleyerek 17 branşa çıkıyoruz. Türkiye'deki il derneklerimizde Öncü Spor temsilcilerimiz üzerinden İmam Hatip Spor Oyunlarımızı Türkiye geneline yayacağız." dedi.

Kara, imam hatip okullarının sporun değer merkezli, ahlak temelli yükseldiği örnek kurumlara dönüştürmeye çalıştıklarını kaydetti.

İmam Hatip Spor Oyunları tanıtım filminin gösterildiği programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da katıldı.