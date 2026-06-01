BM Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 114. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de başladı

BM Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 114. konferansı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. ILO Genel Direktörü Houngbo, teknoloji ve politikaların iş dünyasının geleceğini belirleyeceğini vurguladı. Türkiye'yi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Toplantının üst düzey katılımlı açılış programı, BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, iş dünyasının geleceğinin teknolojinin yanı sıra onu yönlendiren politikalar, kurumlar ve toplumsal diyalogla belirleneceğini belirtti.

Houngbo, "Belirsiz zamanlarda haklar, istihdam ve beceriler, sosyal koruma ve toplumsal diyalog etrafında şekillenen stratejik bir insana yakışır iş gündemine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Konferans kapsamında ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, çalışma dünyasını şekillendiren konuları ele alacak.

Türkiye, 12 Haziran'a kadar sürecek toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından temsil edilecek.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
