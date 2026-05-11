İlklerin Dünya Kupası FIFA 2026: 3 Ülkede Açılış, K-Pop Konseri, Taraftarı Oyunun İçine Taşıyan Yapay Zeka Deneyimi

Haber: Nalin DİRİ

(ANKARA) - FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, 48 takımlı yeni formatı, yapay zeka destekli yayın teknolojileri, 3 ülkede dev açılış şovları ve taraftar deneyimine yönelik yenilikleriyle futbol tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.

48 TAK IMLI YEN İ DÖNEM

2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 takımla oynanacak. Daha önce 32 takımın mücadele ettiği turnuvada maç sayısı da 64'ten 104'e çıkacak.

Yeni format kapsamında takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin yanı sıra en iyi üçüncü takım da eleme turuna yükselecek. FIFA'nın bu değişiklikle turnuvayı daha küresel hale getirmeyi ve farklı kıtalardan daha fazla ülkeye katılım imkanı sağlamayı hedefliyor.

Genişleyen formatın yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve dijital içerik üretimi açısından da organizasyonun ekonomik ölçeğini önemli ölçüde büyütmesi bekleniyor.

ÜÇ ÜLKEL İ ORGAN İ ZASYONDA TAR İHİ AÇ ILIŞ: K-POP DÜNYA KUPAS I SAHNES İNE Ç IKIYOR

2026 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması, Meksika'daki Estadio Azteca stadyumunda oynanacak. Stadyum böylece 1970, 1986 ve 2026 olmak üzere üç farklı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.

FIFA'nın ilk kez ev sahibi üç ülke için ayrı "küresel açılış" konseptleri planladığı belirtilirken, organizasyonun müzik ayağında dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı açıklandı.

AÇILIŞ 11 HAZİRAN'DA MEXICO CITY'DE

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 11 Haziran'da düzenlenecek açılış etkinliğinde, Latin müziğinin önde gelen isimlerinden Maná, Alejandro Fernández ve Belinda sahne alacak.

Kanada ayağında ise 12 Haziran'da Toronto'daki törene Michael Bublé, Alanis Morissette ve Alessia Cara katılacak.

Eş zamanlı olarak Los Angeles'taki SoFi Stadium'unda planlanan organizasyon ise turnuvanın en büyük gösterisi olarak öne çıkıyor. Katy Perry, Future, Anitta ve K-Pop yıldızı Lisa'nın sahne alacağı, Lisa'nın karşılaşmadan yaklaşık 90 dakika önce performans sergileyeceği belirtildi. Lisa'nın, açılış etkinliğinin ana yıldızlarından biri olarak öne çıkmasıyla FIFA, lk kez bir K-Pop sanatçısını Dünya Kupası'nın ABD ayağının yüzü haline getiriyor.

Turnuvanın resmi müzik çalışmalarında ise Latin Amerikalı şarkıcı Shakira öne çıkmaya devam ediyor. Shakira'nın Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile birlikte FIFA 2026 için seslendirdiği "Dai Dai" adlı marşın klibinin 14 Mayıs'ta yayımlanması bekleniyor.

" İ LK MAÇ AMBLEMİ " UYGULAMAS I"

FIFA'nın turnuva öncesinde duyurduğu yeni uygulamalardan biri de "Debut Patch (İlk Maç Amblemi)" adı verilen özel forma amblemi oldu.

Dünya Kupası'nda ilk kez forma giyecek futbolcuların formalarında yer alacak bu özel işaretin, özellikle genç yıldızların ilk turnuva deneyimini simgelemesi amaçlanıyor. Uygulamanın, koleksiyon ürünleri ve dijital spor kartlarıyla bağlantılı yeni bir ticari modelin parçası olduğu belirtiliyor. Norveçli yıldız Erling Haaland ve İspanyol genç oyuncu Lamine Yamal gibi isimlerin bu uygulamanın öne çıkan yüzleri arasında olması bekleniyor.

YAPAY ZEKA ETKİSİ : TARAFTARLAR MAÇ I SAHA NIN İÇİN DEN İ ZLEYECEK

Turnuva, FIFA'nın şimdiye kadar en yoğun teknoloji kullanacağı organizasyonlardan biri olacak. Yarı otomatik ofsayt sistemi kapsamında stadyuma yerleştirilen özel kameralar, futbolcuların vücut hareketlerini anlık olarak takip edecek. Yapay zeka destekli sistem, oyuncuların kol, bacak ve ayak gibi bölgelerinden alınan verilerle pozisyonları üç boyutlu olarak analiz edecek ve ofsayt kararları saniyeler içinde dijital animasyonlarla ekrana yansıtılacak.

Yayın tarafında ise ilk kez yapay zeka destekli "hakem görüş açısı" teknolojisinin devreye alınması planlanıyor. Böylece izleyiciler, tartışmalı pozisyonları hakemin perspektifinden takip edebilecek.

FIFA'nın 2026 turnuvasında artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı yeni taraftar deneyimlerini de devreye alması bekleniyor. FIFA+ uygulaması üzerinden sunulacak sistemle stadyumdaki taraftarlar, telefonlarını sahaya tuttuklarında futbolcuların anlık hız, pas yüzdesi ve koşu mesafesi gibi verilerini canlı olarak görebilecek.

SÜRDÜRÜLEB İLİRLİK PLAN I HAZ IRLANI YOR

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda çevresel etkileri azaltmak ve insan hakları konularını daha görünür hale getirmek için yeni uygulamalar planlıyor. Organizasyona ev sahipliği yapacak 16 şehir için ayrı sürdürülebilirlik ve insan hakları planları hazırlanırken, takımların sürekli kıtalar arası uzun yolculuk yapmasının önüne geçmek amacıyla maç takvimi bölgesel olarak düzenleniyor. Bu düzenlemeye göre takımlar turnuva boyunca mümkün olduğunca birbirine yakın şehirlerde maç oynayacak. Böylece hem seyahat yükünün hem de karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA