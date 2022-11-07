Sosyal konut projesinde ilk kura, Ardahan ve Şırnak'ta çekildi! Sırada 10 il daha var

5 milyondan fazla insanın başvurduğu "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar çekildi. Şırnak ve Ardahan'da 1700 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. 16 Kasım'a kadar 10 ilde daha kuralar tamamlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Ardahan ve Şırnak'ta çekildi.

ARDAHAN'DA 250 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı. 250 konutun kuraları çekildi. Noter huzurunda ilk kurayı çeken Vali Vekili Demir, konutların hayırlı olmasını diledi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK'TA 1450 KONUT SAHİPLERİNİ BULDU

İlk kura Ardahan'ın yanı sıra 1450 konut için Şırnak'ta da çekildi. Şırnak Spor Salonunda gerçekleştirilen kura töreninde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, projenin hayırlı olmasını diledi. İlk kurayı Şırnak'tan başlattıklarını ifade eden Karaca, "Cumhurbaşkanımızın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle birlikte planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği kapsamında 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldı. Toplu Konut İdaresi olarak okullardan üniversitelere, spor salonlarından yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, ticari iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden kamu hizmet binalarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar 35 bin 335 eseri kazandırdık." dedi.

"2 YIL İÇİNDE 250 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Karaca, daha başvuru süreci devam ederken 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutun temelini attıklarını anlatarak, bugün ise ilk kuraları Şırnak'tan başlattıklarını belirtti. "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip, sizlerin hizmetine sunacağız" diyen Karaca, projelerin vatandaşların alım gücü düşünülerek fiyatlandırıldığını bildirdi.

Karaca, Toplu Konut İdaresi olarak Şırnak'ta 86 şantiyede 11 bin 247 konut, 1 millet bahçesi ,17 cami, 7 kamu hizmet binası, 28 ilkokul, 1 kreş 13 lise, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 büfe ve 62 ticaret merkezi yatırımları ile kente katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

"FAKİR AİLELERE BİR KEZ DAHA SAHİP ÇIKTI"

Hak sahiplerinden Zehra Bilir, adının kura ile belirlendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade etti. Bilir, "Bu projeyi yaptı, fakir ailelere bir kez daha sahip çıktı." diye konuştu. Abdullah Payan da emekli olduğunu projeye başvurduğunu belirterek, isminin okunduğunu, bu sayede ev sahibi olacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Payan, "Allah ondan razı olsun. İnşallah devamı gelir, herkes ev sahibi olur." dedi.

Kura törenine, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, TSO Başkanı Osman Geliş, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KURA ÇEKİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ İLLER

Ayrıca; 8 Kasım'da 1070 konut için Kars ve 903 konut için Siirt'te, 9 Kasım'da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da, 10 Kasım'da 1480 konut için Ağrı'da, 10-11 Kasım'da 2 bin 550 konut için Mardin'de, 11-12 Kasım'da 2 bin 800 konut için Van'da, 13-14-15-16 Kasım'da 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da, 15 Kasım'da 804 konut için Hakkari'de ve 16 Kasım'da 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.