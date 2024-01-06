İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: Yerel Seçimlerde Gençlerin Sesini Duyurmalıyız

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaklaşan yerel seçimlere değinerek, "Bu yerel seçimlerde daha çok gencin belediye başkanı olduğunu, belediye meclislerinde görev aldığını görmek istiyoruz. Çünkü yerel yönetimlerde de gençlerin sesinin duyulmasına ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye Gençlik STK'lar Platformu'nun (TGSP) 4. Olağan Genel Kurulu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, STK Kapasite Gelişim Eğitimleri ile ilgili kitap tanıtım etkinliği da gerçekleşti.

Kaynak geliştirme, proje yönetme, sosyal dönüşüm ve insan kaynakları yönetimi gibi birçok farklı alanda yazılan 42 eserin anlatıldığı tanıtımda proje yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet Özdinç, kitap içerikleri ve yazarlarıyla ilgili bilgiler sundu.

Tanıtımın ardından, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın aktardığı platformun 2022-2024 faaliyet raporu, katılımcılar tarafından oylanarak kabul edildi.

Bilal Erdoğan: " Türkiye'nin insanlık için bir umut ışığı olduğunu görüyoruz"

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, STK'ların kuruldukları ilk yıllardan bugünlere gelinen süreçte daha kurumsal ve organize olmaya yaklaştığı, TGSP üyesi sivil toplum kuruluşlarının da Türkiye'de ümmetin bir nüvesini teşkil etmeyi başardıklarını belirtti.

Bütün İslam dünyasında benzer tabloya ihtiyaç duyulduğunu, platformun uluslararası girişim ve irtibatlarını kıymetli bulduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İki milyarlık İslam aleminin bu birlikteliği sağlamaya ne denli uzak olduğunu da aslında bu çalışmalarda görmüş oluyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye'de oluşturduğumuz bu kardeşlik atmosferi, aynı hedefe yürüyen ama farklı meşrepleri, farklı tarzları, farklı tavırları olan nice sivil toplum kuruluşunun bu çatı altında birlikte çalışması, birbirini daha iyi tanıması, ortak projeler inşa edebiliyor olması, dünya çapında da Müslüman milletlerin, toplulukların bir arada neler yapabileceğinin bir müjdesi olsun. Çünkü bayrak düştüğü yerden kalkar. ve bütün İslam dünyasına baktığımız zaman, Türkiye'nin aslında sadece ümmet için değil insanlık için bir umut ışığı olduğunu görüyoruz."

"Daha etkin olabilmek adına yapılması gerekenler var"

TGSP'nin yeni dönemde savunuculuk alanında biraz daha güçlenmesi gerektiğine de dikkati çeken Erdoğan, "Bugün tanıtılan kitaplarla kapasite geliştirme eğitimlerinde yeni bir safhaya geçiyor olacağız. Bu çok kıymetli ama savunuculuk anlamında gençleri ilgilendiren konularda, daha etkin olabilmek adına yapılması gerekenler var. Önümüzde bir yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde daha çok gencin belediye başkanı olduğunu, belediye meclislerinde görev aldığını görmek istiyoruz. Çünkü yerel yönetimlerde de gençlerin sesinin duyulmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Sosyal Politikalar Kurulu altında bir Gençlik Politikaları Kurulu oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını, STK'ların TGSP'ye daha çok destek vererek katkı sağlamasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Ali Haydar Ustaosmanoğlu: "Gayretleri artırarak yolumuza devam edeceğiz"

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ise, platformu kurdukları 2017'den itibaren gençler için kapasite geliştirmeyi vazife edindiklerini kaydetti.

Platformun gençlere yönelik organize ettiği eğitim programları hakkında bilgi veren, bu eğitimlerin dünya çapında yaygınlaştırılması için çabalarının süreceğini aktaran Ustaosmanoğlu, "TGSP'nin gücü, üyeleri arasındaki tanışma, dayanışma ve ortak işler yapabilme kapasitesinde yatmaktadır. Bugüne kadar organize ettiğimiz kamplar, komisyonlardaki ortak projeler ve ikili çalışmalar bu gücü desteklemeye yönelik gayretlerimizdir. İnşallah bundan sonra da bu gayretleri artırarak, yenilerini katarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.