İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Toplandı

(ANKARA) - TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, İliç'e yapılan ziyaretin ardından bugün toplandı. Komisyon Başkanı Atay Uslu, "Bakanlıklardan bazı bilgiler geldi. Onları da paylaşacağım ancak şunu gördüm bazı raporları akademisyenlerle oturup müzakere etmemiz gerekecek çünkü birçoğu teknik şeyler içeriyor" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, İliç'te maden alanı ziyaretinin ardından, bugün saat 14.00'te Komisyon Başkanı Atay Uslu'nun başkanlığında altıncı toplantı için bir araya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin dinleneceği Komisyon toplantısında konuşan Başkan Uslu, Erzincan İliç'te incelemelerde bulunduklarını hatırlattı. Komisyonun18 Nisan'da başlayan çalışmalarının 18 Temmuz'da tamamlanacağını Uslu, "Bakanlıklardan bazı bilgiler geldi. Onları da paylaşacağım ancak şunu gördüm bazı raporları akademisyenlerle oturup müzakere etmemiz gerekecek çünkü birçoğu teknik şeyler içeriyor" dedi.

"Kamu kurumlarından dinleyeceklerimiz var"

Uslu, 5 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz, kamu kurumlarından dinleyeceklerimiz var. Komisyon olarak hedefimiz İliç'te maden kazasının ihmallerini ortaya çıkarmak; ikincisi olarak da bundan sonra da bu kazaların olmaması konusunda çalışmalar yapmak; üçüncüsü güvenilir madencilik anlayışıyla güvenli altın madenciliği politikası nasıl olur, bu konuyla ilgili çalışma yapacağız. Hedefimiz önce insan, sonra çevre sonra da güvenilir altın madenciliği politikasına katkı sunmak" diye konuştu.

Haftaya altın madeni firması yetkililerinin dinlenilmesinin planlandığını belirten Uslu, ayrıca altın madeni ocağının ziyaret edilmesi konusunda öneriler geldiğini söyleyerek, bu konuyu komisyon üyelerinin görüşüne sundu.

Mustafa Sarıgül: "Üç bakanlığın yaptığı denetimlerde koordinasyonsuzluk var"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Oradaki aileler diyorlar ki evladımızın cansız bedenlerini getirin bir kurban keselim. Bütün kamu kurumlarımız hassasiyetle 5 evladımıza ulaşmak için canhıraş çalışıyor. Ancak hocalarımızdan komisyonumuzun beklentisi var. Hocalarımız bize çözüm önerilerini de sunmalılar. Şu ana kadar izlenimimiz, üç bakanlığın yaptığı denetimlerde de koordinasyonsuzluk olduğunu görüyorum. Bunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ifade etti. Beklentim, komisyonumuzun toplantı ve rapor yapan olmasından öte gitmesidir. Öyle bir rapor yazmalıyız ki buradaki 600 milletvekili tarafından açıklanmalı" şeklinde konuştu.

Deniz Yavuzyılmaz: "Mutabakat varsa ziyaret edebiliriz"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da maden şirketinin uygulama projesi dosyasının komisyona hala ulaştırılmadığına işaret etti. Yavuzyılmaz, "Komisyonumuzun mutabakatı varsa maden sahasını ziyaret edebiliriz. Ardından şirketi dinlemeliyiz. Burası araştırma komisyonu, okul değil. Herkesin sahalara giderek gelip burada görüş bildirmesini de bekleyemeyiz. Sahada ne uygulandığı konusuyla komisyonun bilgilendirilmesi gerekiyor" dedi.