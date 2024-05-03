İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinliyor

DİLAN KUTLU

(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda, bugün Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri dinleniyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, bugün saat 14.00'te Komisyon Başkanı Atay Uslu'nun başkanlığında toplandı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ve Bakanlıktan yetkililer komisyonda sunum yaptı. Komisyon teknik bilgiler sebebiyle Anagold Madencilik yetkilierinibugün dinlememeye karar verdi. İliç'te inceleme yapılmasının ardından şirket yetkilileri dinlenecek.

Komisyon Başkanı Atay Uslu, "Şirketin Türkiye Genel Müdürü Cengiz Demirci'nin de araladında bulunduğu 17 kişinin TBMM'de olduğunu" söyledi.

"YIĞIN LİÇİN İNŞAASINDA PROJEYE UYULMADI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Aktürk, maden faciasına sebeplerini şöyle sıraladı:

"Yığın liç inşasının projeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi, yığın liçine fazla solüsyon verilmesi, yığın liçinde yer değiştirmelerin tespit edilmesine ve çatlakların görülmesine rağmen tüm çalışanların uzaklaştırılmaması, konteynır içerisindeki çalışanların tahliye edilmemesi, iş makinelerinin kapatılmaması, yığın liçi sahasına girişin engellenmesi ya da liç sahasında yapılan tüm çalışmaların durdurulması gibi kritik öneme sahip önlemleri içeren duyuruların mesaj ve e-posta ile haber verilmesi, solüsyon akışının acil olarak kesilmemesi, yığın kararlılığını bozmaya etki etme potansiyeli olan açık ocakta yapılan patlatmaların devam etmesi."

ŞİRKETE BUGÜNE KADAR İKİ DEFA PARA CEZASI KESİLDİ

Aktürk, "Delme, patlatma ve nakliye faaliyetlerini yürüten, Çiftay İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş taşeron şirketinin, 35 mevzuata aykırılık yaptığını, 05 Temmuz 2021 ve 03 Ağustos 2021'de giderilmeyen 3 mevzuata aykırılık nedeniyle 22 bin 995 TL para cezası kesildiğini" bildirildi.

Sunumda, 2021 yılında Anagold Madencilikte mevzuata aykırı 59 sorun tespit edildiği bunun 33'ünün şirket tarafından giderilmediğini için 594 bin 651 TL para cezası kesildiği kaydedildi.

Yapılan şikayet sonrası 25 Aralık 2023'te Anagold Madencilik'e 1 milyon 814 bin 670 TL para cezası kesildi.

İLİÇ'TE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN GÖREVLERİ

Kazanın meydana geldiği Erzincan ili İliç ilçesinde Çöpler Köyü mevkiinde bulunan sahada şirketlerin görevlendirmesi ise şöyle:

"Altın cevherinin zenginleştirme faaliyetlerini Anagold Madencilik A.Ş. tarafındanDelme, pkiatlatma, yükleme, taşıma, nakliye vb. madencilik faaliyetleri, Çiftay İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. Proje ve mühendislik hizmetleri faaliyetleri, Kar-Sa İnşaat Makina ve Teçhizat Enerji

Elektrik Malzemeleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Personellere verilecek taşıma, servis hizmetleri Asil Çöplerliler Oto. İnş. Tur. Tem. Ltd. Şti. ve Keklikler İnş. Nak. Tur. Gıd. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yerine getiriliyor."

Komisyon çalışmalarına devam ediyor.