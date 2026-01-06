Haberler

Erdoğan ve Trump'tan Önemli Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, savunma sanayii iş birliği, ticaret hacmi hedefleri ve Gazze ile Venezuela gibi bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarına ilişkin, "Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı."

