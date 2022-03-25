İleri yaş haftası kortejle noktalandı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla kabul edilen "18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" Karşıyaka'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bir hafta boyunca devam eden etkinliklere Karşıyaka'nın çeşitli mekanları ve kültür merkezleri ev sahipliği yaptı. Kültür, sanat ve spor alanlarında düzenlenen çeşitli etkinlikler Karşıyakalılar tarafından ilgiyle takip edildi.

DANS GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İleri yaş etkinlikleri düzenlenen kortej yürüyüşü ve dans gösterileri ile final yaptı. Karşıyaka'nın bilge çınarları, ellerinde pankartlarla Karşıyaka İzban Durağı'ndan Hergele Meydanı'na kadar yürüdü. Hergele Meydanı'nda Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kursiyerleri, harmandalı ve zeybek gösterisi sergiledi. Karşıyaka Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'nın kursiyerleri de tango gösterileriyle programa renk kattı.

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